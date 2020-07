Câmara de Abrantes promove concurso de fotografia com foco em duas praias fluviais

Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Abrantes, em Santarém, enquanto promotora do projeto Bandeira Azul nas suas praias fluviais, tem a decorrer o concurso de fotografia intitulado "Olha a praia! O bem-estar é um lugar à beira-rio", associado às praias fluviais de Aldeia do Mato e Fontes.

As fotos podem ser submetidas a concurso até ao dia 9 de agosto deste ano. Além de terem que incidir nos espaços das praias fluviais de Aldeia do Mato ou Fontes, as imagens vão te de versar sobre património natural, paisagem, biodiversidade, diversidade cultural e inclusão social e relação das pessoas com o meio ambiente.

Leia mais em Médiotejo.net