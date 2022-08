Choque frontal em Abrantes faz dois feridos graves

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:32 Facebook

Uma colisão frontal entre dois veículos no interior de Abrantes fez dois feridos graves, apurou o JN junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. As vítimas ficaram presas dentro dos veículos após o embate mas já foram, entretanto, desencarceradas.

O acidente ocorreu dentro da cidade de Abrantes, junto ao Retail Park. O alerta foi dado às 20.11 horas deste domingo, sendo que, cerca de uma hora depois, os feridos já tinham sido retirados das viaturas.

A ocorrência mobilizou 13 operacionais e cinco veículos para o local, entre elas uma viatura do INEM do Hospital do Médio Tejo. Também estiveram presentes os bombeiros de Abrantes e do Sardoal.

Pelas 21.15 horas, as vítimas ainda não tinham dado entrada no hospital, prevendo-se que o fizessem a breve trecho.