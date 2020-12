Célia Domingues Hoje às 14:15 Facebook

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, foi agredido com um cajado por um empresário que entrou na reunião do executivo, que pela primeira vez estava a ser transmitida online esta terça-feira de manhã.

Bastante enervado e algo descontrolado, o munícipe Jorge Ferreira Dias dirigiu-se ao presidente da autarquia e com um cajado atacou-o e atingiu-o na boca, causando-lhe ferimentos no lábio. Também o vice-presidente João Gomes terá sido atingido num braço. Manuela Marques, funcionária da Câmara, terá sido empurrada no meio da confusão - que não é visível nas imagens transmitas online, depois dos serviços técnicos terem interrompido a transmissão quando o empresário se dirigia ao presidente da Câmara.

Segundo o que o JN apurou, os três feridos (presidente, vice-presidente e a funcionária) foram assistidos pela equipa de uma ambulância, depois de a PSP ter sido chamada para retirar o empresário Jorge Ferreira Dias do edifício. Este cidadão tem um litígio antigo com a Câmara de Abrantes por danos morais. O processo corre nas instâncias judiciais e está relacionado com a falência de uma empresa de construção civil detida por Jorge Dias que imputa as responsabilidades à Câmara de Abrantes.

O Tribunal Administrativo de Leiria absolveu a Câmara de Abrantes há cerca de um ano, decisão que não foi aceite pelo empresário.