Cirurgias adiadas após médica recusar operar com colega regressado de Itália

Três operações do Serviço de Ginecologia/Obstetrícia da unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) foram adiadas, esta sexta-feira, depois de a cirurgiã principal ter recusado operar ao lado de um enfermeiro regressado recentemente de Itália.

A notícia foi confirmada pelo CHMT, que decidiu começar a avaliar os profissionais regressados dos territórios de contágio do Covid-19.

Depois do episódio, oCHMT, que abarca as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, no distrito de Santarém, decidiu adotar novos procedimentos, nomeadamente de avaliação dos profissionais de saúde que regressaram recentemente ou venham a regressar de territórios de contágio do novo Coronavírus.

Tendo feito notar que o profissional de saúde em causa "cumpriu as orientações que estavam então em vigor, nomeadamente através do contacto com a Linha de Apoio Médico", o CA do CHMT, "perante esta fase, que é nova para todos", refere ter decidido "pedir um parecer à Direção-Geral de Saúde, reportando esta situação".

"As orientações chegaram ao fim dessa mesma tarde do dia 28 de fevereiro e, perante essas mesmas orientações, decidiu o Conselho de Administração alocar os recursos da Unidade de Hospitalização Domiciliária do CHMT, EPE, também na avaliação destes profissionais de saúde recém-chegados de áreas afetadas pelo Coronavírus", pode ler-se no comunicado do CHMT.

Nesse sentido, "a equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) do CHMT, EPE, fará a avaliação dos profissionais recém-chegados de áreas afetadas pelo Coronavírus", ou seja, "o profissional de saúde contactará a UHD através da respetiva linha telefónica" e aquela equipa "fará a avaliação seguindo os procedimentos em vigor, instituídos pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente através de contacto com a Linha de Apoio Médico" (LAM).

"Esta avaliação poderá ser alargada aos familiares do profissional que habitem no mesmo domicílio", acrescenta. A medida entrou em funcionamento já este sábado e manter-se-á enquanto for a mais adequada à situação em curso.