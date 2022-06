Homem e menino de oito anos morrem em colisão com camião em Abrantes

JN Hoje às 12:34 Facebook

Uma colisão entre uma carrinha e um camião provocou, esta quinta-feira de manhã, em Abrantes, duas vítimas mortais e quatro feridos.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente entre as duas viaturas, ocorrido cerca das 10 horas na Ponte das Areias, na EN2 em Arrifana, freguesia de São Miguel do Rio Torto, provocou seis vítimas: duas vítimas mortais - um menino de oito anos e um homem de 36 - e quatro feridos ligeiros - uma mulher de 32 anos, duas crianças de seis e dois, e um homem. À exceção deste, que conduzia o camião, todos os restantes seguiam na carrinha e seriam da mesma família.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Abrantes.

No local, estiveram 16 operacionais dos Bombeiros de Abrantes, Ponte de Sor e Constância, além das viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Abrantes e Ponte de Sor. A GNR também esteve no local, a tomar conta da ocorrência.