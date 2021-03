Idoso com Alzheimer desaparecido em Abrantes

Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP, a GNR, os bombeiros, a Proteção Civil de Abrantes, a Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede, além da família e particulares, retomaram na manhã desta quarta-feira as buscas na localidade de Chaínça, no concelho de Abrantes, na tentativa de encontrar o homem de 80 anos, desaparecido desde a tarde de ontem, terça-feira, dia 9 de março.

José António da Conceição Maria, mais conhecido por José Louceiro, sofre de Alzheimer e está desaparecido desde as 14 horas de terça-feira, da zona da Chaínça, na União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, onde reside. Quando saiu de casa vestia camisa xadrez verde, calças cinzentas escuras e boné branco. As autoridades agradecem toda a informação e ajuda que possa ser disponibilizada e as buscas, que já decorrem desde a tarde de ontem, foram esta quarta-feira alargadas às aldeias vizinhas, conforme revela o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos.

Leia mais em Médiotejo.net