Incêndio em lar de idosos causa 18 feridos em Abrantes

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, quatro com gravidade, na sequência de um incêndio num lar de idosos, em Abrantes, esta segunda-feira de manhã.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS), as chamas causaram ferimentos em 18 pessoas, três das quais funcionários da instituição, em Rossio ao Sul do Tejo. Entre as vítimas há quatro feridos graves, que foram transportados ao Hospital de Abrantes.

Segundo os Bombeiros de Abrantes, 11 pessoas foram assistidas no local, uma moradia particular a funcionar como lar de idosos. As chamas atingiram várias divisões da casa,

"Quatro dos feridos estão em estado considerado grave e foram levados para o hospital de Abrantes, com queimaduras de 2.º e 3.º grau em 80% do corpo e devido à inalação de fumos", disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, António Jesus, acrescentando que um helicóptero foi acionado para o hospital, onde "aguarda para transportar para Lisboa algum dos feridos mais graves" que venha a requerer essa transferência.

De acordo com o CDOS de Santarém, o incêndio deflagrou cerca das 10.25 horas e foi dado como extinto meia hora depois, às 10.55 horas desta segunda-feira.

O combate às chamas mobilizou 36 operacionais, apoiados por 16 meios terrestres e pelo helicóptero do INEM. Estiveram envolvidos meios dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, da Barquinha, Entroncamento e Sardoal.

O INEM, além do helicóptero, mobilizou ainda ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas e a Viatura Média de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Abrantes. A PSP também esteve no local.

As causas do incêndio vão ser investigadas pelas autoridades.