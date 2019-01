Alegada burla leva Centro Interparoquial e pároco a Tribunal

Hoje às 17:29 Facebook

O Tribunal de Santarém começa a julgar na quarta-feira o Centro Social Interparoquial de Abrantes, o seu presidente e um antigo técnico por, alegadamente, terem inscrito indevidamente utentes para beneficiarem de apoios máximos do Estado.

Segundo a acusação do Ministério Público, o presidente do Centro Social Interparoquial de Abrantes (CSIA), pároco da diocese de Abrantes, e o técnico da instituição que coordenou o Projeto Homem, destinado à prevenção, tratamento e reinserção social de toxicodependentes acordaram entre si que as listas mensais para obtenção de apoios dos Ministérios da Saúde e da Solidariedade e Segurança Social "deviam ir sempre completas" para que o CSIA recebesse sempre a comparticipação máxima.

