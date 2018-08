Hoje às 13:29 Facebook

O evento "Folk Casais de Revelhos 2018", organizado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos, no concelho de Abrantes, tem lugar de 31 de agosto a 2 de setembro, com dança, música e gastronomia.

As festividades arrancam na próxima sexta-feira, às 19h00, com a abertura do restaurante que apresenta cozinha tradicional.

