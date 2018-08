Fundições do Rossio em Processo Especial de Revitalização

Hoje às 19:00, atualizado às 19:03 Facebook

Twitter

A centenária empresa Frasam - Fundições do Rossio de Abrantes, S.A., tem a correr no Juízo de Comércio do Tribunal de Santarém um Processo Especial de Revitalização (PER) que deu entrada a 4 de julho e deverá conhecer desenvolvimentos em setembro.

De acordo com a relação provisória, são cerca de 300 os credores que reclamam créditos a rondar os 11 milhões de euros. As instituições bancárias estão entre os principais credores, mas da lista fazem parte também fornecedores e cerca de 100 trabalhadores, entre outros.

Leia mais em Mediatejo.net