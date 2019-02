Homem morre em atropelamento com fuga em Abrantes

Hoje às 15:15 Facebook

Um homem de 34 anos morreu, esta sexta-feira de madrugada, em Alferrarede, Abrantes (distrito de Santarém), após ter sido atropelado por uma viatura, tendo o condutor fugido.

"O atropelamento decorreu cerca das 6 horas na Avenida António Farinha Pereira e o óbito de um homem de 34 anos, de nacionalidade ucraniana, foi declarado no local", disse o comissário Daniel Marques, acrescentando que o condutor não prestou assistência à vítima.

Segundo o responsável, as autoridades policiais estão "a desenvolver diligências no sentido de tentar apurar a identificação do condutor e da viatura envolvida no atropelamento" mortal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que o alerta foi dado às 05:56".

A vítima, residente em Abrantes, foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Abrantes e pela equipa médica da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Médio Tejo.

No local estiveram 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas, incluindo a PSP, que está a investigar o incidente.