Hospital de Dia de Medicina Interna já abriu

A Unidade Hospitalar de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) acolhe, a partir desta segunda-feira, o novo Hospital de Dia de Medicina Interna, que ocupará uma ala do 10.º piso do edifício hospitalar.

Em nota de imprensa, a CHMT refere que o Hospital de Dia de Medicina Interna vai funcionar de segunda a sexta- feira, das 9 às 19 horas, com "equipa permanente de enfermagem e com um médico sempre disponível", e que haverá uma agenda própria e um contacto telefónico que será fornecido aos doentes caso surja alguma dúvida ou complicação.

