Médio Tejo: Marionetas e formas animadas do festival Manobras vão andar pela região

O festival Manobras está quase a começar em 11 dos 15 municípios que integram o projeto de cooperação cultural Artemrede e, no Médio Tejo, vai andar por Abrantes, Alcanena e Tomar com 11 espetáculos, duas oficinas e uma vídeoinstalação.

Se pensa que as marionetas e as formas animadas são coisa de "meninos" desengane-se pois há propostas para todas as idades. Conheça as "manobras" que artistas nacionais e internacionais vão fazer pela região entre os dias 14 de setembro e 31 de outubro.

