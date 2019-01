Novo espaço para Serviço de Urgência já funciona no Hospital de Abrantes

Hoje às 22:25 Facebook

O novo espaço do Serviço de Urgência Médico-cirúrgica da unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) entrou em funcionamento esta terça-feira, após obras de requalificação de uma ampla sala para acolhimento de doentes e observação clínica em urgência.

Com capacidade para 14 macas e quatro cadeirões, o espaço está preparado para duplicar a sua capacidade de acolhimento de doentes em momentos de contingência, sem que isso altere a dinâmica de funcionamento do Serviço.

