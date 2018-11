Palha de Abrantes conquista prémio de melhor curta metragem nacional de animação

Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

O concelho de Abrantes continua a afirmar-se ao nível da produção cinematográfica e a confirmá-lo está a eleição do filme "Harmos" [Harmonia] como a melhor curta de animação feita em escolas no Prémio nacional de animação deste ano na categoria oficinas.

Com o feito, a Associação Palha de Abrantes e o Cineclube "Espalhafitas" revalidam o reconhecimento nacional no trabalho desenvolvido em termos cinematográficos há mais de uma década consecutiva com os alunos das escolas do concelho.

Leia mais em mediotejo.net