O protocolo com a finalidade de manter operacional o programa de promoção da saúde oral no concelho de Abrantes, dirigido aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, vai ser renovado entre o Município e o ACES - Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo.

O programa abarca vários municípios da região do ACES do Médio Tejo, sendo que as crianças são vistas por uma das três Higienistas Orais que trabalham neste Agrupamento de Centros de Saúde.

