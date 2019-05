Hoje às 01:26 Facebook

O projeto abrantino IMMERSIVE|PYX, realizado por Alexandre Carrança e Guilherme Assunção, conquistou o Prémio Social do Centro do Arrisca C - Concurso de Ideias e Planos de Negócio promovido pela Universidade de Coimbra, com o seu projeto de negócio rescue | pyx.

A cerimónia de entrega de prémios da 10ª edição do concurso Arrisca C, ao qual concorreram 101 projetos, realizou-se esta quinta-feira, dia 23 de maio, no Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra.

