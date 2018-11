Requalificação do Serviço de Urgências avança na primavera

Hoje às 17:13 Facebook

As obras de requalificação, modernização e expansão das Urgências Médico Cirúrgicas instaladas no hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), vão orçar em 2,1 milhões de euros e começam na primavera de 2019.

"A grande empreitada de requalificação das Urgências Médico Cirúrgicas (UMC) vai começar a partir da primavera do ano que vem estando orçada em cerca de 2,1 ME", disse aos jornalistas o presidente do Conselho de Administração (CA) do CHMT, no âmbito de uma visita aos trabalhos prévios de requalificação de alguns espaços e de abertura do novo Hospital de Dia de Medicina Interna do hospital de Abrantes.

