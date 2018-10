Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Para adoçar a boca e o espírito, a XVII Feira Nacional de Doçaria Tradicional abre portas, em Abrantes, na próxima sexta-feira e durante três dias.

O certame conta com 29 doceiros em expositores no Jardim da República, sendo quatro estreantes, apresentando delícias tradicionais como a palha de Abrantes, tigeladas e pastel de tigelada, as broas de mel com nozes, o folar de Tramagal, bolachas de alfazema, crocantes de amendoim, malassadas dos Açores, entre outros.

Leia mais em mediotejo.net