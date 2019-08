Um morto e um ferido grave após colisão em Abrantes

Ontem às 23:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou esta sexta-feira um morto e um ferido grave em Abrantes, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

"Recebemos o alerta às 17.42 horas para uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 358, no concelho de Abrantes, que causou um morto e um ferido grave", afirmou à Lusa fonte do CDOS de Santarém.

Segundo a mesma fonte estiveram no local 14 operacionais e cinco viaturas das organizações de socorro, com o óbito a ser declarado no local.