Jovem de 21 anos morreu a nadar em praia fluvial de Abrantes

Um jovem, com 21 anos, morreu afogado, ao final da tarde deste domingo, na praia fluvial de Aldeia do Mato, Abrantes. O corpo da vítima, de nacionalidade brasileira, mas a viver na cidade de Abrantes, foi encontrado pelos mergulhadores dos Bombeiros de Abrantes, a mais de 11 metros de profundidade. As causas para o afogamento são desconhecidas.

O jovem deslocou-se à praia fluvial de Aldeia do Mato, com a família, para um dia de diversão. Durante a tarde, entrou na água do rio Zêzere e nadou durante algum tempo até que, já depois das 18.30 horas, deixou de ser visto pelos familiares que se mantinham na margem.

Rapidamente foi dado o alerta que levou os Bombeiros de Abrantes a mobilizar para o local um barco e dois mergulhadores. E foram estes que, cerca de 20 minutos após terem chegado à praia fluvial, encontraram o jovem. "Estava a 11,6 metros de profundidade", descreve o comandante da corporação, António Jesus.

O mesmo responsável acrescenta que o corpo foi imediatamente retirado da água, contudo já nada podia ser feito para salvar a vida do rapaz. "Ainda não são conhecidas as causas do afogamento", afirma o comandante António Jesus.

Nadadores-salvadores só a partir de julho

A Câmara de Abrantes descreve a praia fluvial de Aldeia do Mato como "um centro de veraneio, ideal para quem ama a natureza e os desportos náuticos". "Dentro das atividades que proporciona destaca-se a vela, remo, canoagem, passeios em gaivotas e kayaks, o windsurf, a pesca, natação e os passeios de barco. Dispõe de bar, parque de merendas e bungalows. O espaço envolvente da praia fluvial é ideal também para a realização de percursos pedestres, BTT e orientação", garante a autarquia.

Na praia fluvial de Aldeia do Mato a época balnear decorre entre 1 de julho e 31 de agosto, período em que está assegurada a presença de nadadores-salvadores. Neste domingo, portanto, a praia fluvial não estava vigiada.