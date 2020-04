Jovens de Abrantes atenuam isolamento de idosos com projeto Adota um Avô

Hoje às 16:35 Facebook

Com o objetivo de minorar os sentimentos de isolamento e de solidão dos idosos em tempo de pandemia e reclusão, um grupo de jovens de Abrantes implementou o projeto "Adota um Avô", através do qual diariamente estabelecem contacto telefónico com os mais velhos.

"Com o projeto Adota um Avô, a cada voluntário, na maioria estudantes, é atribuído um sénior durante este período de quarentena e o jovem faz companhia todos os dias por telemóvel ao avô «adotado»", conta Teresa Valente, autora da iniciativa, dando conta que o projeto começou no dia 23 de março, na zona de Abrantes, e já conta com oito pares de netos e avós adotados.

