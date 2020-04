Letras de poema de Fernando Pessoa roubadas da escultura de Santos Lopes em Abrantes

Hoje às 18:08 Facebook

Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes, ficou esta terça-feira mais pobre com o roubo das letras em bronze da escultura mural em mármore, do escultor abrantino Santos Lopes. O painel tinha inscrito um excerto do poema de Fernando Pessoa "O Tejo é mais belo", num espaço ribeirinho também marcado pela arte contemporânea.

As letras em bronze que compunham o excerto do poema de Fernando Pessoa "O Tejo é mais belo", integrado na escultura mural em mármore, do escultor Santos Lopes, em Rossio ao Sul do Tejo, foram roubadas "presumivelmente" na madrugada desta terça-feira, de acordo com o presidente da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Luís Alves. Mas o crime foi mais além. Também "as letras em aço inox da Estação de Canoagem foram roubadas", revelou o autarca.

