Morreu rapaz de 16 anos ferido em acidente automóvel no Sardoal

Morreu, esta quinta-feira, Daniel Claro, o jovem que ficou ferido no acidente que ocorreu na noite de 25 de Fevereiro, em Alferrarede, Abrantes.

O rapaz de 16 era um dos ocupantes do veículo ligeiro que colidiu com um outro que seguia na via contrária e ficou gravemente ferido no acidente.

Além de Daniel, ficaram feridas mais três pessoas, que foram transportadas para o Hospital de Abrantes. O acidente provocou o corte de trânsito naquela via durante cerca de uma hora.

Daniel Claro estudava na Escola Básica 2,3 e Secundária de Mação, praticava downhill e jogou pelo Grupo Desportivo e Recreativo Os Lagartos de Sardoal, que emitiram uma note de pesar.

"A notícia da sua morte está a ser um choque imenso", lê-se numa mesnagem colocada no Facebook do clube. "Bom jogador, bom colega, cumpridor das regras, exemplo de fair play, sempre de sorriso no rosto... um miúdo excecional!"

No texto, o Grupo Desportivo e Recreativo Os Lagartos de Sardoal recorda que Daniel representou o clube durante seis anos, entre 2013 e 2019, e envia os "pêsames à família por esta terrível perda".