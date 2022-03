Movimento independente vence eleições em freguesia de Abrantes

JN/Agências Ontem às 22:34 Facebook

O Movimento Independente da União de Freguesias de Alvega e Concavada (MIUFAC) venceu hoje as eleições intercalares realizadas naquela freguesia do concelho de Abrantes (Santarém), destronando o PS, que liderava, ao obter uma maioria com 51,2% dos votos.

Segundo os dados revelados à Lusa pelo município, o MIUFAC, com António Moutinho como cabeça de lista, obteve 481 votos do total dos 1.678 eleitores inscritos, contra 369 votos do PS (39.3%) e 79 votos da CDU (8.4%).

O total de votantes foi de 939, o que corresponde a 55,9% dos eleitores, num ato eleitoral onde a abstenção foi de 44% e os votos brancos (4) e nulos (6) foram residuais.

A lista vencedora do MIUFAC (Movimento Independente da União de Freguesias de Alvega e Concavada), encabeçada por António Moutinho, apresentou-se a votos com elementos das listas do PSD e do BE que concorreram em setembro de 2021 e cujos partidos abdicaram de apresentar candidaturas próprias para se apresentarem em união de esforços programáticos.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro, o PS, que recandidatou José Felício, venceu a corrida àquela União de Freguesias do concelho de Abrantes por 23 votos de diferença, elegendo três elementos, tantos quantos o PSD, a segunda força política mais votada, e tantos quantos o BE.

As três propostas apresentadas pelo PS para formação de executivo na União de Freguesias de Alvega e Concavada foram sempre chumbadas por BE e PSD, que acabaram por pedir renúncia de mandato e antecipar o cenário de novas eleições, o que se viria a confirmar em janeiro, em despacho assinado pelo secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho.

Na altura, em declarações à Lusa, José Felício descartou a ideia de formar executivo com pessoas "em quem não tem confiança", ou seja, um executivo de acordo com o proposto pelos restantes dois partidos, integrando, além do presidente socialista, o cabeça de lista do PSD, António Moutinho, e o cabeça de lista do BE, Eduardo Jorge.

O partido socialista propôs ainda, durante o processo, que a presidência da Mesa da Assembleia de Freguesia fosse detida pelo PSD e pelo BE, o que também foi recusado.

Com os resultados de hoje, nove das 13 freguesias do concelho de Abrantes ficam com dirigentes do PS: Martinchel, Carvalhal, Fontes, Pego, União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Bemposta, Mouriscas, e União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós.

O PSD voltou a conquistar a União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto e os independentes conquistaram três freguesias: Tramagal, Rio de Moinhos e, agora, a União de Freguesias de Alvega e Concavada.