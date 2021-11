Peritos forenses vão apurar causas da morte de Tomás

Alexandra Barata Hoje às 00:09 Facebook

Mãe de jovem que estudava na Faculdade de Medicina na República Checa regressou a Portugal.

O corpo de Tomás Alcaravela, aluno do segundo ano da Faculdade de Medicina de Pilsen da Universidade de Charles, na República Checa, foi encontrado na noite de segunda-feira numa claraboia, junto ao bloco de apartamentos, onde o jovem de 19 anos vivia, no último andar. Só após a conclusão da autópsia será possível apurar as causas do óbito.

A morte de Tomás Alcaravela, que se encontrava desaparecido desde a madrugada de sábado, foi comunicada ontem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). "As autoridades policiais da República Checa confirmaram à Embaixada de Portugal em Praga a identidade do corpo encontrado ontem [anteontem] junto ao local de residência do cidadão nacional desaparecido durante o fim de semana".