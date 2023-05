PJ sem sinais de crime no desaparecimento de gestor do Porto

Alexandre Panda Hoje às 15:47 Facebook

A Polícia Judiciária que está a investigar o desaparecimento do gestor do Porto nas águas do Rio Zêzere, na Albufeira de Castelo de Bode, na zona de Abrantes, não encontrou sinais de crime no caso. O corpo continua a ser procurado pela GNR e equipas de bombeiros.

Faz este domingo uma semana que Ricardo Fraga Costa, um gestor natural do Porto, alugou um barco para dar um passeio com a namorada, na Albufeira de Castelo de Bode.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foi por volta das 20.30 horas que a namorada do desaparecido deu o alerta. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a embarcação junto à margem do Zêzere, sem ninguém a bordo, com o motor ligado na marcha-atrás e as luzes ligadas.

Pelo que apuramos, a meio da tarde, a mulher estava na água e Ricardo no barco com o motor ligado. O homem que viu a namorada aflita, tentou resgatá-la mas acabou por cair na água. Entretanto, a embarcação começou a afastar-se por estar "ao ralenti".

O casal ficou assim no meio do rio sem qualquer tipo de apoio e estaria a nadar para tentar chegar a uma das margens quando a mulher deixou de ver o namorado. As buscas iniciaram-se logo após o alerta, mas até este domingo o corpo de Ricardo Fraga Costa ainda não foi encontrado.

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar as circunstâncias do desaparecimento e, até ao momento, não encontrou sinais de crime.