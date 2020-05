Quatro máquinas para desinfeção de mãos instaladas em espaços públicos de Abrantes

Hoje às 18:39 Facebook

Quatro máquinas para desinfeção de mãos foram esta quarta-feira instaladas em espaços públicos na cidade de Abrantes. O Alcoolmatic está disponível na Loja de Cidadão, no edifício do atendimento geral da Câmara Municipal de Abrantes, no edifício Falcão (ambos localizados na Praça Raimundo Soares) e nos SMA - Serviços Municipalizados.

O processo de funcionamento do Alcoolmatic é simples e resume-se à aplicação da tecnologia da higiene industrial, neste caso, às mãos. A máquina é fabricada em aço inox, tem um peso de 25 quilogramas e um depósito com capacidade para quatro litros de solução hidroalcoólica, que dá para duas mil desinfeções. Com funcionamento automático através de sensor de proximidade, não é necessário tocar no equipamento, apenas colocar as mãos no dispensador, sendo o produto desinfetante aplicado através de aspersores de nebulização.

