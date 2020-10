Surto em lar de Abrantes com 35 casos confirmados de covid-19

Hoje às 16:00 Facebook

A Câmara Municipal de Abrantes, Santarém, confirmou esta quarta-feira a existência de 35 casos de covid-19 entre utentes e funcionários na Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) do Pego, havendo mais testes a serem realizados e outros cujos resultados se aguardam.

"Até ao momento, 31 idosos testaram positivo e dois inconclusivos, que irão repetir o teste", revelou o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, tendo avançado que "também quatro funcionárias testaram positivo e duas com teste inconclusivo".

Manuel Jorge Valamatos admitiu serem "números significativos que nos devem deixar preocupados" passando, no entanto, uma mensagem de "serenidade para com a comunidade. No fundo temos todos de reforçar as medidas e as orientações da Direção Geral da Saúde".

