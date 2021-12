Despiste em Alcanena faz um morto

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:59 Facebook

O despiste de um veículo ligeiro de mercadorias em Malhou, concelho de Alcanena, Santarém, provocou uma vítima mortal. O acidente ocorreu ao início da noite desta terça-feira, tendo o óbito sido declarado no local.

O alerta do acidente foi dado às 19.57 horas, confirmou o JN junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. O despiste deu-se no interior da localidade de Malhou.

Para o local seguiram quatro viaturas, incluindo autoridades e uma viatura médica do hospital de Abrantes. Ao todo, foram mobilizados nove operacionais.