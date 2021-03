Incêndio consome fábrica de produtos químicos em Alcanena

Francisco Pedro Hoje às 20:18 Facebook

Um incêndio numa fábrica de produtos químicos, no concelho de Alcanena, está a ser combatido por mais de 70 bombeiros, de 10 corporações do distrito de Santarém. Grande parte da estrutura da unidade industrial já colapsou, mas não há registo de feridos.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta foi dado às 17.36 horas. Quando as primeiras equipas de bombeiros chegaram ao local, a fábrica já estava tomada pelas chamas, que lavravam com intensidade, devido à quantidade de produtos inflamáveis existentes no seu interior. A coluna de fumo era visível a vários quilómetros de distância.

Às 19.50 horas, o fogo estava confinado e o combate estava a evoluir favoravelmente, esperando-se que seja dado como extinto nas próximas horas. Para facilitar as operações, foi cortado o trânsito na Estrada Nacional 243, adiantou a mesma fonte.

A Prodyalca está instalada na zona de Lameiras, na freguesia de Moitas Venda, no concelho de Alcanena, e dedica-se à produção de produtos químicos para tratamento de águas, indústria alimentar, manutenção industrial, construção civil, papel industrial, equipamentos e serviços vários.