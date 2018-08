"Brass It": vem aí um novo festival dedicado à música de rua

Hoje às 15:15 Facebook

Twitter

A associação mindense Improviso Divergente leva a cabo este ano, entre os dias 28 e 29 de setembro, a primeira edição do "Brass It", um festival dedicado em exclusivo à música de rua, com géneros que vão do old jazz (dixieland) ao funk e à música balcã.

A iniciativa vai correr as ruas do concelho de Alcanena, Porto de Mós e Torres Novas, com street food a acompanhar os espetáculos principais em Minde, e escolas de primeiro ciclo da região. A entrada é livre, sendo que o programa conta com a presença dos Artista del Gremio, pela primeira vez a atuar no país.

Leia mais em mediatejo.net