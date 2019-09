Ciclista morre em colisão com automóvel na estrada de Minde

Hoje às 15:06 Facebook

A colisão entre uma viatura ligeira e um velocípede causou a morte de uma pessoa, este domingo, na zona de Minde, na freguesia de Alcanena, distrito de Santarém.

A vítima mortal é o ciclista, um homem de 45 anos, que não resistiu aos ferimentos sustidos no acidente, registado no Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Santarém às 12.16 horas deste domingo.

O acidente motivou o corte de uma das vias da EN360, na zona de Minde, em direção à aldeia de Covão do Coelho, nos limites do Parque Natural da Serras de Aire e Candeeiros.

Foram mobilizados meios dos Bombeiros de Minde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo André, Leiria. No total, 18 operacionais, apoiados por oito viaturas, participaram na operação de socorro, ,incluindo uma patrulha da GNR e do Núcleo de Investigação de Acidentes Automóveis (NICAV), daquela força policial.