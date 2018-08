Condutora fugiu após atropelar peregrinos em Alcanena e um morreu

Francisco Pedro com Lusa 20 Maio 2018 às 09:10 Facebook

Twitter

Uma condutora de 27 anos atropelou, este domingo, um grupo de peregrinos em Alcanena e fugiu do local, mas já foi detida. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas.

O atropelamento ocorreu cerca das 05 horas, segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Um veículo ligeiro atingiu seis peregrinos que seguiam na Estrada Nacional 365, em Moitas Venda, Alcanena, em direção a Fátima. O grupo é proveniente de Muge, concelho de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém.

Uma pessoa morreu e há cinco feridos, um grave e quatro ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Santarém (3) e para o Hospital de Leiria (2).

A vítima mortal é um homem de 59 anos. Trata-se de Álvaro Mayer Baptista, economista e professor na Escola Secundária de Coruche, segundo apurou o JN.

Ao volante do veículo ligeiro que atingiu as seis pessoas seguia uma mulher, de 27 anos, que fugiu do local. Acabou por ser localizada pela GNR no nó de acesso da Autoestrada da Beira Interior (A23) para a Autoestrada do Norte (A1) e foi detida.

"Após recolhida informação junto de testemunhas, pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV), foi de imediato implementado um dispositivo policial em todo o distrito de Santarém, com a finalidade de localizar e intercetar a viatura", o que acabou por acontecer às 05.40 horas.

Uma patrulha do Destacamento de Trânsito de Santarém detetou um veículo despistado em contramão, nas portagens da A23, vindo-se a apurar que se tratava do veículo que tinha atropelado os peregrinos na EN 365.

A condutora do veículo apresentava problemas do foro psicológico e teve de ser internada compulsivamente. "A senhora estava visivelmente alterada" a nível psicológico e depois de observada no serviço de psiquiatria do Hospital de Torres Novas ficou "internada compulsivamente", afirmou o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Santarém, o major Pedro Reis.

Segundo o major Pedro Reis, as vítimas têm idades entre os 20 e os 65 anos.

O grupo de seis peregrinos tinha pernoitado no quartel dos Bombeiros Municipais de Alcanena, de onde saiu pelas 04.30 horas. Tinham andado cerca de quatro quilómetros pela berma quando foram colhidos pelo veículo, disse o comandante José Frazão, dos bombeiros locais, à RTP.

Contactado pela Lusa, o Hospital de Santo André, em Leiria, adiantou que uma das vítimas foi transferida em "estado crítico" para Coimbra e a outra mantém-se internada no hospital em situação estável.

O Hospital de Santarém, que recebeu três feridos, adiantou que duas mulheres já tiveram alta e uma terceira terá alta ainda hoje.

O atropelamento ocorreu numa zona de curva da Estrada Nacional 365.

No local estiveram diversos meios de socorro, nomeadamente dos bombeiros de Torres Novas, Pernes, Minde, Alcanena. Psicólogos do INEM prestaram apoio aos amigos e familiares das vítimas que seguiam no carro de apoio aos peregrinos.

A EN 365 esteve fechada ao trânsito nos dois sentidos até cerca das 7.30 horas.