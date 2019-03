Hoje às 17:55 Facebook

A freguesia de Monsanto, no concelho de Alcanena, em parceria com o Clube Amador de Caça e Pesca de Monsanto, realiza este fim de semana o IV Festival Gastronómico do Tordo.

O evento tem lugar no mercado de Monsanto e contará ainda com uma Mostra de Artes e Ofícios, para além de petiscos de tordo, carne de caça e animação.

