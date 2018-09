Uruguai quer importar chícharo de Bugalhos

Hoje às 17:37 Facebook

A freguesia de Bugalhos, concelho de Alcanena, que detém a marca "Terras de Chícharo", foi contactada por uma empresa de import-export do Uruguai que se mostrou interessada na importação de chícharo para aquele país da América latina.

Foi com surpresa que José Luís Ramos, presidente de Bugalhos, recebeu uma chamada do Uruguai com esta proposta na última semana. O país, segundo explicaram ao presidente, tem tradição de produção de chícharo, nomeadamente para farinhas culinárias, mas as alterações climáticas têm tido efeitos negativos na produção.

