Padre trata coronavírus com isolamento e aspirina em Fátima

Após duas semanas de isolamento, a tomar aspirina, o padre António Pereira, de 76 anos, pensa ter vencido a Covid-19 e preparava-se esta quarta-feira para pedir a realização de um novo teste para confirmar se já está livre do vírus, contraído durante uma viagem a Israel.

"Penso que o pior já passou", assegurou o pároco de Alcanena, a partir do Seminário dos Monfortinos, em Fátima, onde tem estado em recuperação. O sacerdote integrou um grupo de 17 pessoas que viajaram para Israel no passado dia 9 de março e terá contraído o vírus no regresso a Portugal, dia 16, "no aeroporto de Madrid, ou no avião, que vinha cheio de espanhóis". Dias depois, começou com tosse e a sentir dores de garganta, tentou contactar o SNS, mas sem sucesso. "Perdi horas ao telefone, mas nunca consegui falar com eles", revelou ao JN.

Para abreviar caminho, recorreu a uma médica particular, sua conhecida, que acabou por dar início ao processo e arranjar forma de fazer o teste de despiste à Covid-19. Os resultados deram positivos, o delegado de saúde de Leiria foi informado, e António Pereira entrou em isolamento total. A conselho da médica, começou a tomar paracetamol para controlar a febre, mas como fez alergia, passou para a aspirina.

Enquanto isso, foi recebendo telefonemas diários do delegado de saúde, para acompanhar a evolução do seu estado de saúde. "A princípio, fiquei um pouco preocupado. Mas como sempre tive uma vida muito ativa, deixei o medo de lado, enchi-me de coragem e convenci-me que ia ultrapassar isto e acho que já ultrapassei", disse o sacerdote, aconselhando as pessoas a "terem muito cuidado", mas a não se deixarem "aterrorizar" pelo vírus.

Além de pároco, António Pereira é presidente do Centro Desportivo de Fátima e do Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF). De acordo com as informações que lhe chegaram, entre o grupo com quem viajou até Israel, houve "mais quatro pessoas" que testaram positivo para a Covid-19.

"Eu ainda tentei adiar a viagem. Por mim teria ido noutra altura e com mais segurança, mas garantiram que estava tudo bem e acabámos por ir", adiantou o padre, revelando que devido às restrições causadas pela pandemia, já não conseguiram cumprir boa parte do programa. Agora, que julga ter vencido mais uma batalha da vida, António Pereira incitou os portugueses a cumprirem rigorosamente com o confinamento social que tem sido pedido pelas autoridades de saúde.