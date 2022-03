Um morto em despiste de carro que caiu a uma ravina e se incendiou

JN/Agências Hoje às 10:23 Facebook

Uma pessoa morreu, esta quarta-feira, na sequência do despiste de uma viatura ligeira que caiu numa ravina na Serra de Santo António, concelho de Alcanena, em Santarém.

O alerta para o acidente foi dado às 5.37 horas. "O veículo ligeiro despistou-se, caiu numa ravina e incendiou-se na Serra de Santo António. Há uma vítima mortal", adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Às 6.30 horas ainda estavam no local 17 operacionais, entre bombeiros de Minde e Torres Novas e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de sete veículos, entre os quais uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospital Médio Tejo.