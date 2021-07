Almeirim abre centro de vacinação até à meia-noite

Rui Abreu Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Almeirim decidiu que vai alargar, excecionalmente, o horário do centro de vacinação, amanhã, sexta-feira, até à meia-noite para vacinar os homens com mais de 35 anos e as mulheres com mais de 50 anos que ainda não o conseguiram fazer por falta de disponibilidade de horário.

Em comunicado, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, revela que tomaram conhecimento de que há pessoas no concelho "que não se conseguem dirigir ao centro de vacinação dentro do horário estipulado, muitas vezes devido ao trabalho. Por esse motivo, decidimos fazer um esforço e alargar o horário para que ninguém fique para trás", escreveu.

O horário alargado, sem marcação, é apenas dirigido aos homens com mais de 35 anos e às mulheres com mais de 50 anos, a quem neste momento está destinada a vacina da Janssen

O centro de vacinação de Almeirim vai estar a funcionar esta sexta-feira, entre as 18 horas e as 24 horas, só com esta função. Para além disso, estará aberto dentro dos horários habituais, entre as 9 e as 12 horas e as 14 e as 15.30 horas. Para já, este alargamento do horário até à meia-noite será excecional, mas poderá vir a ser repetido.

Desde janeiro de 2021, já foram administradas mais de 26 mil vacinas contra a COVID-19 no concelho de Almeirim.