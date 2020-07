Colisão em Almeirim provoca um morto

JN/Agências Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu esta quarta-feira na sequência de um embate entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias, na Estrada Nacional 118, em Almeirim, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Segundo disse a mesma fonte à Lusa, o acidente ocorreu pelas 15.47 horas, na localidade de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, tendo o ocupante do veículo ligeiro ficado encarcerado e morrido no local.

Na sequência deste acidente, a circulação nesta via ainda chegou a estar cortada nos dois sentidos, mas viria a ser restabelecida pelas 18.58 horas, após limpeza.

No local estiveram elementos dos bombeiros voluntários de Almeirim, da GNR, do INEM e da Infraestruturas de Portugal.