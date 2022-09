Homem morre afogado no Tejo em tarde de convívio familiar

Um homem com cerca de 40 anos morreu afogado, na tarde de domingo, no rio Tejo, em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim. A vítima estaria a participar num convívio familiar, quando entrou na água e desapareceu.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta foi dado para os bombeiros cerca das 14.33 horas, tendo avançado para o local equipas de bombeiros e mergulhadores.

O homem estaria a participar num convívio familiar na zona de Porto dos Cucos, em Almeirim, quando, após entrar na água, ficou em dificuldades e deixou de ser visto.

Os operacionais procederam às operações de busca no rio, tendo o corpo sido encontrado pouco mais de uma hora depois do desaparecimento.

Recorde-se que, segundo dados da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores, desde janeiro, morreram em Portugal mais de 100 pessoas em meio aquático, um recorde absoluto nos últimos cinco anos.