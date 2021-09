Jovem morre em despiste de viatura sobrelotada em Almeirim

Rogério Matos Hoje às 15:10 Facebook

Uma jovem de 16 anos faleceu vítima de um despiste seguido de capotamento de uma viatura ligeira de cinco lugares e onde seguiam sete ocupantes.

A vítima mortal seguia no porta-bagagens, onde estava um outro jovem de 20 anos que sofreu ferimentos muito graves.

O acidente mortal ocorreu em Almeirim durante a madrugada deste sábado, às 3.21 horas. A viatura onde seguiam os sete ocupantes, todos com idades entre 16 e 22 anos, despistou-se numa curva da Estrada Nacional 368, na zona das Tapadas.

O BMW Série 1 capotou várias vezes após o despiste e imobilizou-se num campo agrícola, de vinhas. Ao local acorreram as corporações de Almeirim, Alpiarça e Santarém com 12 veículos 30 bombeiros.

À chegada dos socorristas, todas as vítimas estavam fora do veículo sinistrado. Apesar das tentativas de reanimação, a jovem de 16 anos acabou por falecer no local.

A equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Santarém declarou o óbito no local e o corpo foi transportado para a morgue desta unidade hospitalar. O ferido grave seguiu em estado muito grave para o hospital e foi esta manhã de sábado transferido para um hospital da zona de Lisboa.

Os restantes cinco feridos ligeiros envolvidos neste despiste receberam assistência no Hospital de Santarém.

A jovem que faleceu residia em Santarém e o ferido grave é natural de Alpiarça.

A estrada esteve cortada durante as operações de socorro e de investigação pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR. A circulação foi restabelecida às 5.22 horas.

As causas do despiste são desconhecidas. De acordo com Telmo Ferreira, comandante dos bombeiros voluntários de Almeirim, "a estrada apresenta-se em bom estado de conservação".