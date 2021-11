Ponte D. Luís reaberta após queda de camião que fez um ferido grave

JN/Agências Hoje às 08:13 Facebook

A Ponte D. Luís em Almeirim, Santarém, que esteve cortada devido a um acidente que envolveu um camião e dois ligeiros, causando um ferido grave, foi reaberta à 1 hora da madrugada, estando a circulação normalizada, segundo a proteção civil.

"O acidente ocorreu cerca das 21.30 horas quando um veículo pesado de mercadorias caiu da Ponte D. Luís para uma zona agrícola, após colidir no tabuleiro com dois veículos ligeiros. O condutor do camião ficou ferido com gravidade e foi transportado ao Hospital de S. José, em Lisboa", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A mesma fonte adiantou que uma outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Ponte D. Luís, na Tapada, no sentido Almeirim-Santarém, foi dado pelas 21:30, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR).