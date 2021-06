Rui Carlota, técnico de fisioterapia, é "rei" do TikTok português

César Castro Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Rede social chinesa cresce exponencialmente em Portugal e contava, em abril, com 2,8 milhões de utilizadores. Ganhou um milhão num ano.

Não é nenhum miúdo e muito menos youtuber, ator ou comediante. O "rei" do TikTok em Portugal é Rui Carlota, um técnico auxiliar de fisioterapia - natural de Coruche, a residir em Almeirim - que sempre teve o "bichinho" de ser criador de conteúdos. Com mais de 4,7 milhões de seguidores, o português de 35 anos lidera confortavelmente o top com mais 1,8 milhões de seguidores de vantagem sobre o segundo classificado, o influenciador digital Bruno Almeida, de 25 anos.

A rede social chinesa, que permite a criação de vídeos curtos, com dança, música, desafios e partidas, continua a crescer exponencialmente em Portugal e contava, em abril, com 2,8 milhões de utilizadores no nosso país. Trata-se de um acréscimo de cerca de um milhão de seguidores, quando comparado com o período homólogo de 2020. Hoje assinala-se o Dia Mundial das Redes Sociais.