Dois mortos e um ferido grava em colisão na Ponte da Lezíria

Dois homens de 66 e 76 anos morreram, esta tarde, num acidente ocorrido na Ponte da Lezíria, que liga o Carregado (Lisboa) e Benavente (Santarém). As duas vítimas mortais seguiam no mesmo carro, conduzido pelo filho de uma delas, que ficou gravemente ferido.

Segundo Rodolfo Baptista, comandante dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, tratou-se de "uma colisão entre dois veículo ligeiros", que circulavam no mesmo sentido (Norte-Sul), sensivelmente a "meio da ponte". O acidente aconteceu por volta das 14:20 horas.

A condutora do segundo veículo, uma mulher de 62 anos, sofreu ferimentos ligeiros. O ferido grave, politraumatizado, foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 21 operacionais dos bombeiros de Alenquer, Arruda dos Vinhos e Salvaterra de Magos, apoiados por oito veículos, incluindo uma ambulância desta última corporação que "ia a passar no local no momento do acidente", conta Rodolfo Baptista. No local estiveram ainda elementos da GNR e da Brisa.

Devido aos trabalhos de desencarceramento, duas das três vias da ponte estiveram cortadas ao trânsito durante duas horas e meia.

Desconhecem-se as causas da colisão, que estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.