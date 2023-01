Colisão faz um morto e dois feridos na EN 118

Hoje às 21:44 Facebook

Uma pessoa morreu ao início da noite desta quarta-feira na sequência de uma colisão entre dois carros que seguiam na estrada nacional 118. Do acidente resultaram ainda duas vítimas, cujos ferimentos estão ainda a ser apurados.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 21 horas. A circulação está totalmente cortada na zona, avançou, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Não se conhecem ainda mais informações sobre estas vítimas, nem as causas do acidente.

Para o local foram mobilizados quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Benavente, um dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, dois do INEM - do Hospital de Vila Franca de Xira e do Hospital Distrital de Santarém - e a GNR.