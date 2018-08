Dominado fogo em Samora Correia

Hoje às 09:15 Facebook

O incêndio que lavrava desde as 13.08 de sábado na freguesia de Samora Correia (Pancas), no concelho de Benavente, foi dominado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

"O fogo foi dominado às 04:27", disse a mesma fonte.

O incêndio em Samora Correia, distrito de Santarém, é combatido neste momento por 192 bombeiros e 61 viaturas, acrescentou a fonte do CDOS.

Por volta das 01:20 a "estrada nacional 118 foi reaberta", afirmou à Lusa fonte da GNR, acrescentando já não existir qualquer condicionamento na estrada nacional 119 e no Itinerário Complementar 3 (IC3), na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.