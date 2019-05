Incêndio em armazém de Benavente em fase de resolução

Francisco Pedro Hoje às 11:15 Facebook

O incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado num armazém de produtos chineses, em Porto Alto, Benavente, já está em fase de resolução, disse ao JN um elemento do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Às 10.50 horas encontravam-se no local 41 operacionais, auxiliados por 16 viaturas, de várias corporações de bombeiros. Devido à natureza dos materiais existentes no espaço e à elevada carga térmica, a mesma fonte revelou que as operações de rescaldo devem ser demoradas.

O alerta para este incêndio foi dado às 00.45 horas e, apesar da dimensão, não há registo de feridos. Os bombeiros também conseguiram que o fogo se circunscrevesse ao armazém.

No terreno estão as corporações de bombeiros de Samora Correia, Benavente, Vila Franca de Xira, Alhandra, Salvaterra de Magos e Cartaxo.