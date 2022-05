Trabalhador morre após ter sido atropelado na A10

Um trabalhador da Brisa, de 58 anos, que se encontrava na berma da autoestrada A10 a substituir raides de uma escapatória, junto à saída de Benavente, faleceu, esta sexta-feira, após ter sido atropelado por uma viatura ligeira, apurou o JN. .

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Alenquer (BVA), o funcionário encontrava-se no local com outros colegas, mas foi o único "abalroado" pelo veículo conduzido por uma mulher de 21 anos, que ia acompanhada por uma criança de 11 anos. Fonte da GNR acrescentou que o acidente provocou a amputação do membro inferior.

"O atropelamento deu-se ao km 31.6 da A10 e foi seguido de despiste. Os ocupantes da viatura ficaram feridos, mas sem gravidade, e a viatura ficou com a frente batida", disse ao JN fonte dos BVA. "O carro ficou imobilizada na faixa de rodagem, que esteve cortada cerca de hora e meia." O alerta foi dado às 12.11 horas.

A vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde veio a falecer. Os dois feridos leves também receberem assistência nesta unidade de saúde. No total, estiveram envolvidos nas operações de socorro oito viaturas e 21 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, de Benavente, do INEM e da Brisa, a empresa concessionária da A10.

O JN tentou obter esclarecimentos adicionais da Brisa e do Hospital de Vila Franca de Xira, sem sucesso.