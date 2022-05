Varanda e beiral de prédio caem e danificam carros em Benavente

Uma varanda e o beiral de um prédio com dois andares em Benavente desabou para a via pública, esta manhã de terça-feira, e provocou danos em viaturas estacionadas nas imediações. Não houve feridos.

Num vídeo publicado nas redes sociais, pode ver-se a destruição ao redor do prédio, devido ao desabamento. No piso térreo do edifício, funciona uma padaria e pastelaria, mas ninguém circulava na rua à hora do incidente.

O alerta foi dado às 6.44 horas para a Rua António Gonçalo Sousa Dias, paralela à Estrada Nacional 118, em Benavente, e a GNR tomou conta da ocorrência. De acordo com a Proteção Civil, os bombeiros de Benavente foram chamados para fazer a limpeza de via, com dois veículos.

O prédio foi evacuado e será agora alvo de inspeção para verificar as condições de segurança e de habitabilidade. As autoridades vão agora apurar as circunstâncias em que se deu o desabamento.